Entre toga e grife: como ministros do STF usam a moda para comunicar poder

A razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares onde as pessoas nos dão presentes e, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir com uma gravata que tem o símbolo do Supremo Tribunal Federal. Modéstia parte, ficou muito bonitinha , afirmou o ministro.

Os registros fashion do STF têm ainda outros desdobramentos. Durante o julgamento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no final do mês de março, Alexandre de Moraes viralizou por usar uma gravata da Hermès no modelo Lapindragon Tie.

Disponível por R$ 1,5 mil no site oficial da requintada grife francesa, conhecida pela produção das seletas bolsas Birkin, o acessório chamou a atenção - e gerou discussões sobre seu significado - por possuir em sua estampa a imagem de um coelho fugindo de um dragão que cospe fogo.

O ministro do STF Alexandre de Moraes com gravata Hermès Imagem: Antonio Augusto/STF

E essa não foi a primeira vez que Moraes se destacou por estar grifado. Há quatro meses, uma foto do ministro utilizando um relógio de luxo, da Patek Philippe, ganhou repercussão.

O modelo 5711G, de ouro branco e com pulseira de couro de crocodilo, deu o que falar por custar, atualmente, cerca de R$ 400 mil. Com fabricação descontinuada em 2011, época em que era comercializado por R$ 170 mil, hoje é possível comprá-lo apenas por meio de revendedores.