Como é visitar a escada usada por Jesus, em Roma: 'encontrei meu amor'

Rosa María, 45, subiu as escadas de joelhos e com os olhos marejados. A cada degrau, pausava por alguns instantes, inclinava a cabeça e beijava o piso com devoção. Não era uma escadaria qualquer: segundo a tradição católica, Jesus Cristo teria percorrido o mesmo caminho no dia em que foi condenado à morte.

A chamada "Scala Sancta" (Escada Santa) é um ponto turístico menos conhecido em Roma, mas atrai centenas de milhares de peregrinos todos os anos. Acredita-se que Jesus subiu os degraus de mármore para seu julgamento perante o governador romano Pôncio Pilatos.

A escadaria fica perto da Basílica de São João de Latrão, a mais antiga basílica do ocidente. De acordo com a tradição, os 28 andares foram transportados de Jerusalém para Roma em 326 d.C, a pedido de Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, depois de ela ter se convertido ao cristianismo.