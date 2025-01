Rosto e mistérios de cidade são descobertos em casa do século 2 na Líbia

Segundo os arqueólogos, os objetos eram usados para que os habitantes da área depositassem seus impostos ou presentes aos moradores daquela residência.

"Encontrar esses recipientes de pedra significa que eles serviam não apenas à função de residência privada, mas também à função pública", explicou o Dr. Piotr Jaworski ao portal da Universidade de Varsóvia.

Segundo os relatos dos arqueólogos, foi possível identificar diversas estruturas da casa. No centro da residência, havia um pátio interno e uma cozinha ao seu redor. Uma escada com acesso ao primeiro andar e uma sala decorada com mosaicos também foram escavadas pela equipe.

Descobriu-se que a residência estava equipada com um sistema avançado de captação de água potável. Consistia em uma piscina coletora de água da chuva no meio de um pátio cercado por uma colunata [série de colunas enfileiradas simetricamente], de onde a água era escoada para duas cisternas subterrâneas Dr. Piotr Jaworski

A face humana estava esculpida na parede de um dos reservatórios presentes na casa.

"O rosto tem uma certa semelhança com os rostos humanos esculpidos nas paredes do santuário líbio em Slonta, localizado ao sul de Cirene. Não se pode excluir completamente que o dono da casa, ou pelo menos as pessoas envolvidas na criação da imagem, fossem de origem líbia", relatou o Dr. Jaworski ao portal Heritage Daily. Segundo o portal, o rosto foi esculpido em argamassa hidráulica.