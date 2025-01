Percevejo em avião? Pragas em assentos são mais comuns do que se imagina

Os percevejos de cama também podem infestar os assentos e outras superfícies têxteis de aviões Imagem: Reprodução

Roupas e malas também não estão livres da mira deles, assim como outras superfícies têxteis. Em outubro de 2023, a cidade de Paris passou por uma infestação de percevejos que se espalharam pelos assentos do transporte público, dos cinemas e até de hospitais.

Os percevejos são altamente transmissíveis porque as pessoas frequentemente não sabem que estão os carregando e podem espalhá-los sem perceber. Ou seja, um passageiro pode levar percevejos do voo para sua casa. Eles também são extremamente difíceis de matar e exigem combate intensivo, segundo o especialista. Se são encontrados em casas ou hotéis, os proprietários podem desinsetizar o prédio para garantir que eles foram eliminados.

No entanto, o mesmo não é possível em uma aeronave, porque fumegá-la com substâncias químicas pode causar dano elétrico aos seus equipamentos na cabine, apontou Noyman à Fortune. Ao limpar o avião, empresas têm que recorrer à lavagem a vapor em vez de agentes químicos. "Primeiro fazemos uma aspiração completa e detalhada do avião, depois lavamos a vapor todos os tecidos", explicou.

No caso dos voos da Turkish Airlines, os percevejos não foram encontrados só nos assentos: eles também estavam nos cobertores e travesseiros oferecidos pela tripulação e também haviam "escalado" o revestimento do teto da aeronave, caindo por cima dos viajantes. Na ocasião, uma comissária teria garantido que fez uma reclamação à companhia após um dos passageiros pular para um dos assentos de segurança da tripulação com o susto de animais que desciam para o seu colo, reportou o Times.