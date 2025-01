Como é voar na Polaris, a classe mais exclusiva da United Airlines

Imagem: Felipe Van Deursen

Uma tacinha de espumante dá as boas-vindas a bordo. O abajur individual e a tela de 16 polegadas, grande para uma tevezinha de avião, aumentam a sensação de conforto. A programação disponível é bem servida e atualizada, com lançamentos que estavam no cinema até poucos meses atrás.

A navegação na tela sensível ao toque, porém, às vezes falha. Pode acontecer de você estar tentando embalar o sono com uma trilha de sons de natureza, ser interrompido por algum anúncio do comandante e a programação não voltar em seguida automaticamente. Então, é preciso religá-la com o controle remoto.

O serviço

Imagem: Felipe Van Deursen

O jantar é farto e a comida, fresca. No voo de ida, o menu tem inspiração brasileira. Salada e frango grelhado de entrada, filé mignon com arroz biro-biro no prato principal e brigadeiros sortidos de sobremesa. Há opções vegetarianas e peixe, frango ou massa no principal. Para beber, vinhos (tinto ou branco), cerveja, sucos, refrigerantes ou água. No voo da volta, destaque para os frutos do mar, como salmão com aspargos.