Upgrade no conforto: 8 aguardadas classes executivas serão lançadas em 2024

Nova classe executiva da Air India Imagem: Divulgação

Estima-se que até 22% da frota de longa distância já esteja atualizada com esta nova configuração até março de 2024.

3. Lufthansa

A nova linha Allegris da Lufthansa traz não apenas um, mas sete novos formatos de assentos para a classe executiva.

Nova classe executiva da Lufthansa Imagem: Divulgação

Além da suíte como no caso da American Airlines, existe a opção para uma com "cama extra longa", ideal para passageiros mais altos; o assento 'privacidade', que separa o viajante do restante da cabine; a versão dele para quem viaja com bebês, que inclui um pequeno berço; o assento de espaço extra (primeira imagem acima); o assento duplo, para quem viaja com parceiro e, por fim, o assento clássico (segunda imagem).