Gol volta a voar para Fernando de Noronha e lança aeronave temática; veja

Ficha técnica

Boeing 737 Max 8

Altura: 12,5 metros

Comprimento: 39,5 metros

Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 35,9 metros

Autonomia: Até 6.704 km

Assentos: 186 poltronas

'Conheça o Brasil'

A aeronave temática faz parte do programa Conheça o Brasil Voando, iniciativa do Ministério do Turismo com o objetivo de estimular que os brasileiros viajem mais pelo país. A aeronave que começa a voar hoje é a quarta da empresa com homenagem a um destino turístico no Brasil.

Os outros destinos que já estampam as fuselagens dos aviões da empresa são: Belém (PA), Natal (RN) e Porto Alegre (RS).