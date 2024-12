De pizza a sushi, as melhores pedidas do ano em restaurantes de SP

É por isso que as quatro melhores pedidas do ano são receitas amadas por todo paulistano: hambúrguer, massa, sushi e pizza. Saiba onde comer as que eu mais gostei.

Imagem: Reprodução

Hambúrguer, do Chimi Parrilla

Deve ser algum tipo de mágica. Afinal, a suculência do disco de 160 gramas de Angus é de outro planeta. Selado na grelha pertinho da brasa, o hambúrguer é tão saboroso que, para mim, não precisa de nada além de queijo prato (R$ 42). Quem fizer questão, pode adicionar extras como cebola caramelada e picles. Vai lá: Avenida Professor Alfonso Bovero, 730, Perdizes. @chimi_parrilla

Imagem: Reprodução

Fettuccine, do Nino Cucino

Receita simples não quer dizer receita fácil. Alcançar o creme sedoso do fettuccine alfredo a partir da emulsão de Grana Padano e manteiga é para poucos. Marcos Renzetti tem mão boa para isso - faz o melhor da cidade. O passo a passo é seguido pela equipe do Nino, onde o prato é finalizado na frente do cliente e serve duas pessoas (R$ 169). Vai lá: Rua Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi. @ninocucina

Imagem: Divulgação

Sushi, do Quito Quito

Este despretensioso boteco japonês mexeu com meu paladar. Colocado sob o atum pincelado com shoyu, o wasabi preenche a boca com o sabor picante, enquanto o bolinho de arroz, neutro e morno, equilibra a sensação com precisão. A vontade é comer os seis sushis (R$ 59) sozinha, sem dividir com ninguém. Vai lá: Alameda Campinas, 1179, Jardim Paulista. @quitoquitoizakayaoficial