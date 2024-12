Todo mundo faz brigadeiro? Truques para (tentar) chegar ao doce perfeito

Dito e feito. Adeus aos tempos de melequeira para enrolar brigadeiro.

Brigadeiros e macaron recheado de brigadeiro Imagem: Juliana Simon/UOL Nossa

Como meus colegas e eu somos muito MasterChef, não bastava fazer brigadeiro de chocolate no granulado: fizemos ainda os simples e maravilhosos brigadeiro de avelã, de pistache e de capim santo e bruleé, além do infernal brigadeiro de nozes caramelizadas - o meu ficou medonho. Ódio.

No meio do caminho descobrimos que é fácil fazer o de limão, que não deve colocar suco, mas sim somente as raspas do limão. E que brigadeiro de café não leva espresso, mas café solúvel (onde está seu Deus agora?).

No fim de tudo, uma mesa linda, cheia de orgulho, meninos e menina diplomados: a gente agora sabe fazer brigadeiro - ou pelo menos o que pode ter dado errado quando a receita desanda.