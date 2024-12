Brasileira desbravou Portugal atrás de doces e virou jurada do MasterChef

Juliana, no entanto, tem saudades docinhas e brasileiras que Portugal não tem: as frutas.

A manga docinha, o caju com sua doçura fresca e peculiar, a jabuticaba tão pequena e misteriosa; a carambola com sua acidez delicada, ou a goiaba com sua doçura suave e marcante. O maracujá amarelinho com sua energia cítrica que é um verdadeiro abraço no paladar.

Essas frutas têm uma magia que, para mim, vai muito além do sabor - elas são memórias afetivas, são pedaços do Brasil que me acompanham.

De repente, MasterChef

Rui Paula, Juliana Penteado e Pedro Pena Bastos Imagem: Divulgação