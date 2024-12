Onde comer bem com entrada, prato principal e sobremesa por até R$ 99

Imagem: Divulgação

Pirajá

Típicas de boteco carioca, as refeições que fazem sucesso no fim de semana saem mais em conta no 'seu ezécutivo preferido'. Custam de R$ 51 a R$ 65, dependendo do que pedir, de virado à paulista a peixe grelhado com vinagrete de banana. Estão incluídos a saladinha e o bolinho frito de tapioca e coco com doce de leite. Vai lá: Shopping Center Norte. @barpiraja

Imagem: Divulgação

Casa Rios

Fechada de segunda a quinta no almoço, a casa do chef Rodrigo Aguiar abre excepcionalmente na sexta - com menu executivo (R$ 82), é claro. O banquete é composto por broa de milho com requeijão da casa, pastel, prato principal (arroz de cupim ou flat iron de porco duroc com batatas bravas) e pudim com cumaru. Vai lá: Rua Itapurá, 1327, Tatuapé. @casariosrestaurante

Imagem: Pedro Ferrarezzi

Paloma

O bar de vinhos no térreo do Edifício Copan conta com as ótimas comidinhas da chef Gabi Guerriero. No almoço, surgem opções como a milanesa de porco com salada de batatas e limão grelhado e o risoni de cordeiro com dill e hortelã. O cliente paga R$ 60 com entrada e sobremesa ou R$ 75, com mais um copo de vinho. Vai lá: Avenida Ipiranga, 200, centro (lojas 67 e 68). @paloma___sp