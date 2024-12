É quase hora dele! Como fazer pavê de chocolate, o mais natalino dos doces

Ganache: Derreta em banho-maria o chocolate com o creme de leite, mexendo sempre até formar um volumoso creme denso. Reserve.

Creme branco: Leve em fogo brando todos os ingredientes, exceto o creme de leite fresco, até levantar fervura.

Dica: misture antes amido de milho com o leite para garantir que não vá empelotar. Quando o creme estiver desgrudando da panela, mexa vigorosamente por mais 3 minutos e guarde o creme na geladeira com filme plástico por cima. Deixe na geladeira por pelo menos 45 minutos (este processo economiza tempo de geladeira lá na frente). Após esse tempo, com um fuê, inclua nesse creme os 100ml de creme de leite fresco e mexa bem. Reserve

Montagem:

Em uma tigela, misture o sal, o leite e o rum. Essa é a calda para banhar o biscoito. Em um refratário retangular, faça uma camada reta de creme branco com no máximo 2cm.

Banhe os biscoitos champanhes um a um na calda e coloque por cima do creme branco até que cubra toda travessa. Feito isso, salpique generosamente o chocolate ao leite picado na faca e repita toda operação até que fique faltando apenas uma camada para completar sua travessa.