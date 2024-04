Qual era o sabor do vinho romano? Melhor do que se pensava, diz pesquisa

O formato do recipiente também é importante. Sua forma arredondada, semelhante a um ovo, faz com que o mosto em fermentação se movimente, o que, por sua vez, resulta em vinhos mais equilibrados e ricos. Ao mesmo tempo, sua base estreita evita que os sólidos da uva que afundam no fundo tenham muito contato com o vinho em maturação, impedindo o aparecimento de sabores ásperos e desagradáveis.

Ilustração do processo de fermentação em qvevri e dolia Imagem: M. García Ávila

Ao enterrar os recipientes no solo, os vinicultores podem controlar a temperatura e proporcionar um ambiente estável para o vinho fermentar e amadurecer durante os muitos meses dentro dos jarros. As temperaturas nos qvevri modernos geralmente variam de 13° C a 28°C. Isso é ideal para a fermentação malolática, que transforma os ácidos málicos acentuados em ácidos lácticos mais suaves, muitas vezes dando aos vinhos brancos atuais macerados em jarras de barro tons de caramelo e nozes.

Vinhos macerados

O vinho moderno é normalmente agrupado em brancos, rosés e tintos. Para produzir esses estilos, os brancos têm pouco ou nenhum contato com as cascas das uvas, enquanto os rosés têm apenas o suficiente para receber uma cor rosada suave. As macerações mais longas são reservadas para os tintos.

No entanto, na vinificação em jarras de barro, os vinhos brancos passam regularmente por longas macerações com os sólidos da uva (cascas, sementes e assim por diante). Isso resulta em belos vinhos de cor âmbar e amarelo-escuro, hoje comumente conhecidos como "orange wines". Esse vinho, cada vez mais popular atualmente, é semelhante às descrições de alguns dos vinhos mais apreciados na antiguidade.