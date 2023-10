Hildegard von Bingen: santa do lúpulo manjava de cerveja e orgasmo feminino

Outro mito que envolve Hildegard von Bingen é o de que ela própria teria sido mestre-cervejeira. Adoraríamos acreditar nisso piamente, mas não há documento que prove a destreza da santa no comando das panelas de brassagem.

O historiador da cerveja Martyn Cornell, no entanto, acredita que sua obra deixa indícios suficientes de que ela manjava a técnica de fazer cerveja (com ou sem lúpulo) e é de se supor que tenha colocado a mão na massa (ou melhor, no mosto). Suposição com base em sua história de mulher curiosa, fazedora e perguntadeira.

A primeira a descrever o orgasmo da mulher

Hildegard von Binghen não é celebrada apenas pela tribo cervejeira e pelo povo da botânica (descreveu as propriedades de diversas espécies, não só do lúpulo). Feministas, profissionais de saúde, cientistas, ambientalistas, teólogos e músicos também reconhecem sua importância e seu pioneirismo. É dela a primeira descrição conhecida do orgasmo feminino.

"Quando uma mulher faz amor com um homem, uma sensação de calor em seu cérebro, que traz consigo deleite sensual, comunica o sabor desse deleite durante o ato e provoca a emissão da semente do homem. E, quando a semente cai em seu lugar, aquele calor veemente que desce de seu cérebro atrai a semente para si e a mantém, e logo os órgãos sexuais da mulher se contraem, e todas as partes que estão prontas para se abrir durante o período da menstruação agora se fecham, da mesma forma que um homem forte aperta algo em seu punho fechado", descreveu a monja.

Sua história foi peculiar e avançada para a época, dada a posição inferior da mulher na Europa do século 12 e em séculos subsequentes. Como décimo rebento da família, Hildegard nasceu predestinada a ser confiada à igreja - assim mandava a tradição.