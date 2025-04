Vinho combina com chocolate? Descubra quais escolher (ou evitar)

Em tempo: qualquer dica de harmonização que não leve em conta a receita específica é perigosamente genérica e deve servir apenas para uma noção geral.

Escola lança formação gratuita em vinhos para profissionais de restaurantes

A Enocultura — escola conhecida por ministrar cursos da britânica Wine and Spirit Education Trust no Brasil — está oferecendo uma capacitação básica gratuita para profissionais e aspirantes das áreas de gastronomia, hospitalidade e atendimento de vinhos. São quatro encontros de 2h30 onde serão abordados viticultura, produção de vinhos, principais uvas, países produtores e seus estilos, serviço, armazenagem, harmonização, composição de carta e venda de vinhos. O curso chama-se Wine for Life e tem apoio da Gérard Basset Foundation.

Existe um processo seletivo. Interessados têm até 25/4 para enviar um email para recrutamento@winediving.com.br, com currículo anexado, e responder à pergunta "O que significa participar do Wine for Life para você?" (resposta entre 400 e 700 caracteres).

SAIDEIRA

Imagem: Vinicius Mesquita/UOL

Esse tava bom

O Château Bellevue, de Saint-Emilion, safra 2013, é aquela pancada do melhor Merlot do planeta. Sim, não será tão simples comprá-lo, porque para as nobres pessoas comuns pagar mais de 800 reais em uma garrafa pode ser considerado um abuso. Este seria o valor aproximado cobrado na Casa Santa Luzia, localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo. E olha que nem é de uma safra tão antiga. Este Grand Cru Classé tem aromas de frutas vermelhas, alguma mineralidade e taninos tão sedosos que você vai torcer para que a garrafa não termine tão cedo. (Vinícius Mesquita)