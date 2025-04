O que é o 'fio' branco ao redor da gema do ovo? Faz mal comer?

Você já abriu um ovo e reparou em um "fiozinho" branco ao redor da gema? Trata-se da chalaza, parte responsável por proteger a gema ou o embrião (quando o ovo é fertilizado). Mas não se preocupe, você pode comer isso.

Esse 'enroladinho' de clara serve para manter a gema centralizada. É como se fosse um amortecedor para que a gema não seja danificada ao bater na casca, que é dura.

Isso é importante principalmente quando pensamos nos ovos que são fertilizados — diferente do que usamos para consumo. É nesta região do ovo (no centro) onde fica o embrião que, futuramente, será o pintinho. Aliás, esses ovos não são comercializados para a população.