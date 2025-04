Dia Mundial do Café: bebida ganha serviço especial em restaurantes

Café da Joya Boulangerie Imagem: Divulgação

A chef escolhe dois dos três microlotes fornecidos pela Over Coffee Roasters, sempre priorizando sabores únicos que harmonizem com o cardápio.

Quando surge um café muito especial e os fornecedores não conseguem aproveitar em sua linha, ela insere no menu como um tesouro à parte. É o caso do Geisha, variedade de café arábica originalmente da Etiópia e um dos mais premiados do mundo.

Compramos, por exemplo, 25kg do Geisha, um lote limitado e especialíssimo , ressalta.

Todo o café oferecido é fresco de verdade, os grãos são torrados e servidos na mesma semana. São consumidos cerca de 20kg semanalmente, em pedidos ajustados à demanda e ao frescor necessário. A periodicidade de compra varia conforme a safra, respeitando os ciclos da natureza e trabalhando com o que ela tem de melhor.

Café da Amazônia

Localizado em frente ao restaurante Casa do Saulo, do chef paraense Saulo Jennings, o Casa do Saulo Café, com a curadoria da barista Liane Dias, serve o café especial Robusta Amazônico Don Bento, cultivado pela Família Bento, no Sítio Rio Limão, em Cacoal, Rondônia.