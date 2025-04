Brasileiro participa ‘acidentalmente’ da revolução do vinho neozelandês

Kanarek Junior é um sujeito de sorte. No ímpeto dos vinte e poucos anos, colocou uma mochila nas costas e foi para a Nova Zelândia para experimentar a vida em um país com surfe e profusão de esportes de aventura. Por meio de um anúncio colado na parede do albergue, arrumou trabalho colhendo cerejas, depois uvas, e acabou fazendo parte da revolução do vinho neozelandês, mais especificamente da região de Marlborough.



Em seu caminho, teve a oportunidade de trabalhar com figuras essenciais dessa história, como o agrônomo Richard Bowling e o famoso empreendedor Peter Yealands, criador da vinícola Yealands, que morreu no fim do ano passado.



Kanarek Junior conta esses e outros causos no Vamos de Vinho desta semana, sempre acompanhados de muito conhecimento sobre os vinhos neozelandeses. Para assistir ao trecho em que ele conta sua trajetória, clique no vídeo acima. Para a íntegra do programa, veja o vídeo no fim da página.



Vamos de Vinho

Novos episódios ficam disponíveis toda sexta, no YouTube de Nossa e no Canal UOL. Nesta temporada, há também uma newsletter para receber mais dicas práticas de vinho no seu e-mail toda semana. Para assinar, clique aqui. Assista ao episódio completo: