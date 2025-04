De gefilte fish a matzá: chef conta como Pessach é data celebrada à mesa

Ao contrário do que muitos pensam, Pessach não é Páscoa judaica e nada tem a ver com a data cristã. A palavra "pessach" quer dizer "passagem" em hebraico e a festa rememora o Êxodo, a libertação do povo hebreu após 400 anos como escravos no Egito.

Dito isso, o que se sabe sobre a celebração, que começa no fim da tarde deste sábado (12)? Boa parte da explicação — e da emoção — está ao redor da mesa.

Todos os anos, famílias se reúnem no sêder (jantar) na primeira e na segunda noite da Festa da Libertação, que dura oito dias. Na casa da chef Andrea Kaufmann, não é diferente. Judia orgulhosa, a chef do AK Deli relembra com carinho alguns dos ritos típicos da data.