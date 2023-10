Janaína Torres, d' A Casa do Porco, é eleita a melhor chef latina de 2023

Chef e proprietária do restaurante de alta gastronomia A Casa do Porco, eleito o 12° melhor do mundo pelo 50 Best Restaurants 2023, Janaína Torres Rueda foi escolhida como a melhor chef mulher da América Latina pelo Latin America's 50 Best Restaurants como anunciado nesta quinta (5).

Também comandante do bar Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos em São Paulo, Janaína receberá o prêmio em mãos no evento que acontece no Rio de Janeiro no dia 28 de novembro. O nome da Latin America's Best Female Chef é o primeiro de três que serão anunciados antes da cerimônia oficial.

Em 2020, ela recebeu o American Express Icon Award - Latin America, como um reflexo do seu compromisso com a comunidade. Ela atuou em prol de refeições escolares mais saudáveis e da gastronomia inclusiva para mobilizar líderes do setor, oferecendo assistência durante a epidemia de Covid-19 e ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade.