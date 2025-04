Feliz no simples: como os ovos de Páscoa clássicos resistem nas lojas

Por isso, a confeiteira da Cora Pâtisserie escolheu o chocolate brasileiro bean to bar da Mestiço Chocolates, que também produz cacau no sul da Bahia, como base para o ovo duo ao leite (R$ 290, 360 g), elaborado com chocolates 45 e 59% cacau, e recheado com bombons com crocante de biju. "É um chocolate que tem muita personalidade. Além da cremosidade do leite, tem um sabor intenso e frutado ao mesmo tempo", explica Martha.

Chocolates bean to bar

Sem dúvida, a ascensão dos chocolates bean to bar (ou tree to bar, em que as marcas são responsáveis por toda cadeia produtiva, desde o cacau até o chocolate) no mercado brasileiro também impulsionou o segmento dos ovos clássicos. Afinal, o destaque está nas notas proporcionadas pelo próprio chocolate de origem.

Acredito que os ovos de Páscoa tradicionais ainda têm vez. Nós trabalhamos com essas opções justamente porque nos trazem memórias afetivas mais do que qualquer outra coisa , explica Rogério Kamei, sócio da Mestiço.

Além de fornecer chocolate para confeiteiros, a marca comandada por Kamei e sua esposa, Claudia Gamba, produz cacau no sul da Bahia. E também investe em ovos de produção própria, como o 50% com mel e baru (R$ 180, 270g).

No entanto, o mercado dos chocolates bean to bar precisa ultrapassar as fronteiras dos iniciados no chocolate de origem, segundo os produtores.