Cenários de Monet, casa de DaVinci: que tal uma pedalar pelo Vale do Loire?

As lindas papoulas coloriam o campo e me sentia no famoso quadro de Monet e a vontade era seguir pedalando pelas trilhas especialmente convidativas, sempre calmas, silenciosas e nas quais cruzávamos sempre com outros ciclistas e alguns pedestres.

Cenários bucólicos Imagem: Luciana Pinsky

O nome Chaumont-sur-Loire é autoexplicativo: a pequena cidade é toda voltada ao rio, assim como o próprio castelo. Prendemos nossas bicicletas e subimos a pé uma imensa rampa até o castelo, que convida para um passeio pelo seu interior, mas principalmente por seus jardins.

Há um festival em que paisagistas são convidados, anualmente para apresentar suas ideias e há dezenas de espaços que são montadas pensando na temporada que vai do início da primavera até quase o início do inverno. Uma beleza. E uma forma do castelo apresentar novidades. E a vista do rio também é imperdível.

Chaumont-sur-Loire Imagem: Andia/Universal Images Group via Getty Images

Chegamos no nosso hotel que se debruçava sobre o Loire, jantamos crepes e ainda deu tempo de ver o pôr-do-sol (às 22h) no caminho de volta.