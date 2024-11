'Virou a piscina do Neymar': como turismo de Instagram muda cara de Noronha

"[O lugar] é uma piscininha, é bem pequena, e tem umas pedras que a galera usa para pular, se divertir. Agora, tem um guia que fica por lá e te cobra R$ 50 reais para tirar uma foto sua do seu celular. Se você não quiser a foto, ele fica de cara feia para você", diz Maria, que, em 27 anos, nunca tirou uma foto no Buraco do Galego.

Não estou criticando o trabalho do guia. Reconheço que é uma boa forma de fazer dinheiro. Mas, a partir do momento que você não pode usar o local para aquilo que ele deve ser usado, porque tem uma fila quilométrica de pessoas querendo tirar foto, a coisa perde o sentido. Virou um estúdio de foto ao ar livre.

Maria

O local agora é conhecido hoje como "buraco do Neymar" ou "piscina do Neymar", conta a estudante Lívia Araújo, de 22 anos, que viveu em Noronha desde criança, se mudou para o Recife para cursar odontologia e, agora, recém-formada, vai voltar a morar no arquipélago.

Para Lívia, assim como a piscina natural na Praia do Cachorro, outros locais e atrações turísticas em Noronha se distanciaram do seu verdadeiro propósito.

Um exemplo é o Forte de Nossa Senhora dos Remédios, estrutura construída no século 18 que reconstitui a história do arquipélago. Em outubro de 2023, o lugar foi fechado para sediar o casamento do bilionário Henrique Dubugras, em uma festa para 600 convidados que contou com apresentações da banda Maroon 5 e do DJ Alok.