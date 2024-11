Sonha em se hospedar em um motorhome? Gagliasso e Gio Ewbank podem ajudar

O trailer foi restaurado internamente para oferecer um ambiente aconchegante, com um estilo retrô e toques de decoração boho chic. Ele está estacionado no Jardim do Sol, uma área do rancho com painéis solares sustentáveis e um jardim que reúne uma coleção de cactos plantados pela família.

A propriedade ainda conta com mais de 23 mil mudas de plantas cultivadas por Bruno e Giovanna, com a ambição de transformar a área de plantio em uma verdadeira floresta. Além disso, abriga diversos animais resgatados, como cavalos, gatos e cachorros.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Imagem: André Nicolau

O Rancho da Montanha foi concebido como um refúgio para nossa família, pensado para proporcionar descanso e reconexão com a natureza. O trailer é o mais novo espaço desse cantinho especial, e estamos animados em compartilhar essa experiência com pessoas que também buscam momentos únicos na natureza , comenta Bruno.

Sobre a estadia