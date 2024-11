McDonald's mais antigo em atividade é uma 'máquina do tempo' pra 1953; veja

Além da unidade de Downey, apenas algumas outras no estado do Havaí ainda oferecem a sobremesa frita.

Imagem: hapabapa/Getty Images

McDonald's histórico quase não sobreviveu

Ainda de acordo com o Mail, a unidade de 70 anos no Lakewood Boulevard, a cerca de 19,3 km de Los Angeles, quase deixou de existir. Após um terremoto em 1994, a empresa — que já havia retomado o controle do restaurante antes independente — planejou demoli-lo e construir uma nova loja retrô no lugar, já que os custos de modernizá-lo seriam altos.

Mas após pressão de preservacionistas, a prefeitura se recusou a dar autorização para a demolição e a loja entrou para o Registro Nacional de Locais Históricos. Assim, a rede decidiu apenas restaurar o McDonald's pioneiro, que reabriu em 1996.