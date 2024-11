R$ 83 mil para voar sem perrengue: como é terminal ultra vip de Guarulhos?

Com uma infraestrutura moderna e confortável de 2,4 mil metros quadrados assinados pelo escritório internacional de arquitetura Perkins&Will, o terminal terá capacidade de atender a 14 passageiros por hora com serviço próprio de check-in, raio-x, alfândega e imigração, além de transporte particular até a aeronave em carros Volvo, tudo para evitar as filas e "perrengues" comuns de aeroporto e eliminar a necessidade de que o passageiro circule por qualquer outro espaço. A permanência no terminal deve ser de até três horas.

Mas o que deve conquistar seu público são mesmo os mimos de alto padrão. Por exemplo, a opção pelo embarque "SP from the sky by Revo", que custa R$ 5.266,82, leva o viajante do coração da cidade na Faria Lima ao aeroporto de helicóptero e inclui — além do embarque e desembarque sem filas, uso de lounges, banheiros com duchas e atendimento de um concierge que auxilia o passageiro com despacho e retirada de bagagens e o mantém atualizado a respeito do status do voo — uma experiência de alta gastronomia antes de voar.

Mais espaços do terminal BTG Pactual Imagem: Reprodução/Terminal BTG Pactual

Entre estas opções, de acordo com a revista Exame que pertence ao grupo BTG Pactual, estão drinques assinados por Ricardo Miyazaki, dono do The Punch Bar e já eleito o melhor bartender de São Paulo pela Folha. Já o restaurante terá cardápio assinado pelo chef Ivan Ralston, que comanda o Tuju, casa com duas estrelas no guia Michelin.

Passageiros poderão ser levados da região central de São Paulo ao aeroporto em poucos minutos de helicóptero Imagem: Reprodução/Terminal BTG Pactual

O lounge ainda terá outros parceiros de destaque como Volvo Cars, Moët Hennessy, Vivo e Revo — esta última responsável pelo serviço de helicópteros. Inicialmente, passageiros internacionais de 12 companhias aéreas (Aeroméxico, Latam, Emirates, United, KLM, Iberia, Air France, Lufthansa, Swiss, Air Europa, Air Canada e South African) poderão embarcar apenas pelo novo terminal em voos que partem entre 17h e 0h. A ideia é que, em 2025, os acordos sejam ampliados para atender a passageiros de mais aéreas 24 horas por dia, para embarques e desembarques internacionais e domésticos.