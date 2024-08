Viajar sem documentos? Este aeroporto quer oferecer esse 'luxo' já em 2025

Ao visitar pela primeira vez os Emirados Árabes Unidos, da qual Abu Dhabi faz parte, a pessoa terá a biometria facial registrada pela Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária.

Então, o passageiro poderá usar o reconhecimento facial toda vez que se deslocar pelo aeroporto, automaticamente.

Crianças abaixo de 12 anos ainda precisarão de documentos para embarcar. A decisão é porque os traços faciais mudam muito antes dessa idade, o que prejudica o uso do reconhecimento facial. Além, claro, de garantir maior checagem para garantir que o menor está em segurança com aquele responsável.

Testes mostraram trajeto de até 15 minutos da calçada até o portão de embarque. Andrew Murphy, diretor de informação do aeroporto, disse que o sistema é uma "novidade mundial realmente inovadora" em entrevista à CNN dos EUA. O Zayed foi considerado um dos três melhores aeroportos do mundo no ano passado.

Atendimento com pessoas não será banido e funcionários ainda estarão disponíveis para quem o preferir, informou o aeroporto.

Padronização mundial é necessária para a experiência ser boa. O atendimento tecnológico é prejudicado caso o aeroporto seguinte não mantenha o mesmo nível de suporte. Por isso, a universalização é importante. Até o momento, há iniciativas na Ásia, Europa e nos EUA.