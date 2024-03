Só com cartão black? Como ter acesso a salas vips nos aeroportos

As bandeiras dos cartões ofertam um determinado número de ingressos gratuitos por ano, de 2, 4 ou 12, até ilimitado.

A Latam disponibiliza em uma das suas salas no aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo, itens como toalhas, sabonetes, hidratante, xampu e condicionador.

Já o lounge da Azul, na área internacional do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), tem home theater.

O Santander Unlimited Dupla Oferta Master e Visa garante acessos ilimitados e mais 8 convidados.

No Ambaar Lounge, responsável pelas salas vip nos aeroportos internacionais de Belo Horizonte e Confins (MG), Fortaleza, Salvador, Campinas (SP) e Porto Alegre, os valores para compra do chamado one day pass varia de R$ 200 em Salvador, área de pré-embarque, para 4 horas de uso, R$ 300 para 6 horas, com valor de R$ 50 por hora extra; a R$ 230, R$ 350 e R$ 60, respectivamente, no embarque internacional em Confins, Fortaleza e Porto Alegre.

Já o espaço do banco Safra, localizado no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, que serve refeição kosher, recebe, além dos clientes que se encaixam nos critérios, os viajantes que realizaram operações de câmbio pelo banco, em dólar ou outra moeda, desde que seja equivalente ou acima de US$ 1.500.