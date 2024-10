Moda de Paris nasceu graças a Napoleão 3°, sobrinho do famoso Bonaparte

Na Paris moderna, as construções precisavam seguir o mesmo padrão, criando uma harmonia visual na cidade. Elas foram feitas com rochas calcárias, naquele tom bege claro que vemos até hoje na cidade — as mesmas utilizadas na construção do Arco do Triunfo.

A chegada do mundo fashion

Desfile da Dior Homme, na Paris Fashion Week, em 2023 Imagem: Victor Boyko/Getty Images

Vale lembrar que a alta costura já existia na França. Durante seu reinado, o Rei Luís 14, responsável pela construção do Palácio de Versalhes, já tinha mapeado os melhores artesãos da Europa para trazê-los ao país. Ele queria profissionais mais capacitados da moda, da arte e da tapeçaria à disposição de sua corte, para garantir o melhor dos luxos.

Há séculos, a França já valorizava o "savoir-faire", que é a maneira clássica e habilidosa do "fazer francês", focado no que há de mais nobre. E isso não se aplica apenas na moda. Pode ser encontrado também, por exemplo, nas pâtisserie e no padrão estético do país.

Com a cidade nova e preparada, criou-se a necessidade de consumo. Todo mundo queria comprar. Os estilistas passaram a abrir novas casas na capital e a buscar inspirações nas artes. Surgiam os grandes vestidos e bordados ganhavam espaço pelas ruas.