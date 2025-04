Digno de Bruce Wayne: como é relógio do Batman usado por Neymar

Peças do relógio são inspiradas em itens do personagem. A coroa é coberta com uma faixa que lembra os pneus do Batmóvel, a caixa é facetada como o Bat-suit, o mostrador tem o formato do Batsinal e os ponteiros são uma homenagem ao Batarang.

Na versão de titânio DLC preto, o fundo da caixa apresenta um desenho do Batman de Jim Lee, talvez o artista mais influente do Batman nos últimos 20 anos. Na versão em ouro rosa, ele revela uma grande ponte em forma de morcego, em ouro rosa. Afirma a marca

A peça tem 46 mm de diâmetro, 17,2 mm de altura e a caixa é feita com cristal de safira antirreflexo. O fundo dela também é em cristal, com desenho da assinatura do personagem. A resistência à água é de 30 metros.

O relógio Gotham City é comercializado no próprio site oficial da marca por US$ 260 mil. Na conversão atual, ele sai por R$ 1.575.574,00.