'Decepcionado': alfaiate dos últimos papas é rejeitado pelo Vaticano

"Havíamos costurado uma das três batinas exatamente do seu tamanho", lembra Gammarelli.

No calor do momento, vestiram nele outra, que não lhe caía bem, e tiveram que cortar as costas e prender a peça com alfinetes, para que ele pudesse aparecer na sacada.

O Vaticano telefonou para o avô de Gammarelli, que administrava a loja. "Mas o que aconteceu? Não é possível", respondeu o alfaiate, que foi até o Vaticano e percebeu que haviam pego a caixa errada.

"Desde então, colocamos uma etiqueta com o nome do candidato mais provável", contou Lorenzo, que admitiu estar "um pouco decepcionado" por não vestir o sucessor de Francisco.

Lorenzo Gammarelli Imagem: Andrej ISAKOVIC / AFP

"Veremos no próximo", disse o alfaiate, que assumiu com os primos o controle da loja em 2016. A vitrine que costumava exibir as três batinas antes de elas serem enviadas para o Vaticano mostra apenas um único solidéu, que Francisco encomendou, mas nunca usou.