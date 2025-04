Prada anuncia compra da sua rival Versace com 'desconto' de R$ 5 bilhões

A marca de moda italiana Prada anunciou, nesta quinta-feira, que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri Holdings para adquirir 100% da sua rival Versace por 1,25 bilhão de euros (R$ 8,36 bilhões, na cotação atual).

A fusão das duas marcas lendárias criará um grupo italiano de luxo com receitas de mais de 6 bilhões de euros (40,1 bilhões de reais), permitindo-lhe competir com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering.

"Estamos muito felizes em receber a Versace no grupo Prada e construir um novo capítulo para uma marca com a qual compartilhamos um forte compromisso com a criatividade, o artesanato e o legado", disse o presidente e CEO da Versace, Patrizio Bertelli, em um comunicado.