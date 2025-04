Ex-organista, estilista que vestiu papas cultua o corpo e só veste preto

No ateliê de Roma, funcionários se revezam na criação, costura e acabamento dos paramentos sagrados (as vestes sacras) — dependendo do pedido, um item pode demorar de dois a três meses para ficar pronto. Os tecidos usados são quase sempre de fibras naturais — algodão, seda, lã, damasco — e alguns mistos, como os que são feitos com lycra, definindo melhor o acabamento e dando um peso mais leve à vestimenta, que pode custar até 7 mil euros.

Toda a composição de tecidos, cores e acessórios que eram usados nos paramentos destinados ao papa eram definidos junto com a equipe de Celebrações Litúrgicas Papais.

Segundo Sorcinelli, Bento 16, o primeiro que atendeu, era uma pessoa muito culta e tímida, profundamente apaixonada pela igreja. Como católico, diz que está convencido de que os papas deveriam sair ou ser vistos cada vez menos.

"Este personagem pertence a todos, mas não é para todos. Para os cristãos ele é quase intocável, quase inalcançável. 'Miserere', de Gregorio Allegri, hoje é cantada ao redor do mundo, mas lá atrás era considerada tão divina que não era permitido escutá-la fora da Capela Sistina", compara.

Quando Bento 16 faleceu, Sorcinelli sentiu um grande vazio. "Tenho marcado na memória o dia do funeral. Um nevoeiro incrível pairava na Praça São Pedro, cortando o mundo em dois. Foi bastante emocionante."

Sorcinelli é tão conhecido no meio litúrgico que acabou descobrindo ser famoso até no Brasil. Soube disso quando um jovem bispo auxiliar de São Paulo foi até lá comprar uma túnica. "Ele estava provando algumas peças, até que me olhou e disse que eu era muito famoso em São Paulo", conta o estilista, com um sorriso tímido no canto da boca.