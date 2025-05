Divinas e rivais: alfaiataria entra na disputa por batinas para novo papa

Mancinelli também está fabricando três tamanhos, para se adaptar a qualquer papa, embora ele tenha indicado que ele prioriza a largura em vez da altura, porque do balcão não é possível ver o caimento do conjunto.

Lorenzo Gammarelli disse à AFP, na semana passada, que sua família estava preparada para fazer as três batinas, como é tradição, mas o Vaticano informou que "elas já haviam sido providenciadas".

Estimou que as vestimentas do novo papa seriam "as dos conclaves anteriores". "Cada vez fazíamos três túnicas e eles usavam apenas uma", disse ele.

Mas Mancinelli, que é alfaiate há 70 anos em sua loja histórica em Borgo Pio, a poucos passos do Vaticano, espera o contrário.

Raniero Mancinelli Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Uma oferta

Embora o Vaticano não tenha solicitado que ele fizesse as batinas, ele explicou que tem as habilidades necessárias para isso, tendo trabalhado com sete papas.