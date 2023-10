E foi assim que a reportagem sentou à mesa com as mulheres que lideram o que existe de alcoólico neste latifúndio: nos vinhos, Juliana Carani, nos drinques, Rachel Louise.

Num bate-papo apaixonado com esta coluna, ambas não escondem as inspirações e aspirações da ambiciosa empreitada harmonizada.

Laboratório de drinques raiz

Após um ano e meio no bar do Renaissance, Rachel Louise chega ao TUJU como a responsável pelo abre-alas da casa. São os welcome drinks que abrem as cortinas para o menu degustação de 10 etapas desenhado por Ivan.

Entre os balcões lotados do hotel e a proposta intimista do TUJU foi um mês de estágios entre o inovador e sustentável Analog de Singapura e dias no celebrado Floreria Atlântico, de Buenos Aires, que é, como define Rachel, "panela e criatividade com ingredientes nativos".

"Não esperava que estaria aqui nesta conjunção entre os dois mundos", celebra Rachel, que comemora o apuro e possibilidades técnicas da nova casa como o olhar asiático, e a alquimia dos ingredientes locais, DNA do TUJU, e que dita também a carta de drinques.