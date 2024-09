Frita, à carbonara ou gratinada: ótimas batatas para provar em SP

Muquifo

Imagem: Divulgação

Renata Vanzetto tem o poder de fazer do corriqueiro o extraordinário. Contra todas as tendências gastronômicas do uso de ingredientes naturais, a chef colocou no cardápio a cremosa batata gratinada da avó Cida feita com caldo pronto industrializado, manteiga e creme de leite em lata. A receita, que adoro e faço em casa, é uma das mais pedidas do restaurante (R$ 96 com bife à milanesa).

Rua Bela Cintra, 1569, Jardins. @muquifo.restaurante

Z Deli

Imagem: Divulgação

Foi-se o tempo que as fritas de hamburguerias eram mergulhadas apenas em maionese. Cada casa tem a sua versão incrementada -- e a pastrami fries (R$ 51), do Z Deli, é imbatível. O frescor da cebolinha e a acidez do sour cream caseiro suavizam o peso do queijo americano derretido. Já a textura crocante da batata cria oposição à maciez do pastrami e instiga a gente a pegar "só mais um pouquinho".

Rua Bento Freitas, 314, Vila Buarque. @zdeli.zdeli