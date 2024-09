Prêmio elege as melhores padarias de São Paulo; votação está aberta

Está aberta até este fim de semana a votação da primeira fase da 4ª edição do Padocaria-SP, prêmio que elege as melhores padarias de São Paulo em diversas categorias.

Duas delas são novidades: Melhor Pão de Fermentação Natural e Melhor Sonho.

Além de observar um boom das padarias especializadas em pães de fermentação natural por todas as regiões da cidade, a gente tem notado que as padarias tradicionais também vêm adotando esse modo ancestral de produzir pão. Por isso, achamos que é o momento de criar essa categoria" dizm Miguel Icassatti, co-criador do Padocaria-SP. "E o sonho é o doce que melhor simboliza as padocas paulistanas."