Fim de semana em SP tem Primavera dos Museus, com mais de 100 atividades

Centro de Memória do Circo

Na Galeria Olido, o espaço é dedicado a preservar as histórias e tradições do circo brasileiro. No momento está em cartaz mostra do ilusionista Dossel, da quarta geração de mágicos de sua família. Também é possível visitar a mostra permanente que apresenta os fundamentos da arte circense. Gratuito.

Avenida São João, 473, Centro.

Robótica na Caixa Cultural São Paulo

No sáb. (28) na Caixa Cultural na Sé tem uma atividade com tecnologia, na qual será possível programar movimentos rítmicos de um robô com recursos de IA. No espaço também dá para visitar a exposição World Press Photo 2024, com 129 obras vencedoras do concurso de fotojornalismo. Das 13h às 17h, gratuito.

Praça da Sé, 111, Centro.