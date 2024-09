Praia de Game Of Thrones tem 'diamantes', areia preta e até luz mágica

O que mais ver por lá?

Mas esta não é a única beleza que está disponível aos olhos dos visitantes de Fellsfjara: seus entornos são famosos pela presença de pássaros como a andorinha-do-Ártico, a gaivota e o mandrião-grande, peixes como arenque, trutas e salmões, além de outras espécies aquáticas como as focas.

Imagem: Athanasios Gioumpasis/Getty Images

O Parque Nacional Vatnajökull é reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Com 14,7 mil quilômetros quadrados, ele comporta aproximadamente 14% de todo o território do país, o que o torna o segundo maior parque nacional da Europa, atrás apenas do Yugyd Va, na Rússia.

Para chegar a Fellsfjara, a cerca de 377 km de Reykjavik, é preciso pegar a Rota 1 da Rodovia Nacional da Islândia (National Highway Route 1) que leva aos arredores do lago Jökulsárlón e conta também com estacionamento para os turistas — a região é conhecida como "Cinturão de Transporte dos Turistas". É possível visitar alugando um carro e encarando cerca de cinco horas de estrada da capital ou através de passeios guiados com companhias locais.