Praia de areia preta em ilha espanhola já abrigou espiões na Guerra Fria

A primeira localidade escolhida foi a Playa de Puerto Naos, graças à sua localização privilegiada — próxima ao aeroporto de Buenavista, em Breña Alta. Segundo reportagem do jornal espanhol La Opinión, os primeiros materiais para a construção desembarcaram na Base Naval de Las Palmas em junho de 1963, sob o projeto Mils, conduzido como pesquisa em geofísica pela Universidade de Columbia, em Nova York.

Imagem: Antagain/Getty Images/iStockphoto

Curiosamente, com os americanos teria chegado a primeira garrafa de Coca-Cola a colocar os pés na ilha. Estabelecidos, eles passaram a contratar também moradores locais — dos quais era exigido sigilo total — para trabalhar no projeto, que usava tecnologia de ponta para, oficialmente, monitorar estudar e monitorar baleias por hidrofonia. Não oficialmente, eles tentavam controlar a navegação de submarinos no Oceano Atlântico.

Em 1968, Puerto Naos viveu o momento de maior rebuliço de suas pacatas areias negras: o desaparecimento do submarino nuclear americano USS Scorpion dos radares em 22 de maio, com 99 homens a bordo em uma missão de espionagem dos soviéticos, de acordo com Kenneth R. Sewell e Jerome Preisler, autores de "All Hands Down: The True Story of the Soviet Attack on the USS Scorpion".

Submarino USS Scorpion Imagem: Creative Commons/Marinha dos Estados Unidos

Durante 15 dias, 24 horas por dia, os funcionários da base em La Palma participaram das buscas — que levaram ao todo cerca de cinco meses — com seus fones de ouvido, tentando escutar algum vestígio da embarcação. Segundo a imprensa espanhola, aviões das Forças Armadas dos EUA jogavam cargas sobre o oceano que explodiam nas águas, produzindo eco recebido pela base e, assim, eventualmente foi localizado o submarino americano perdido.