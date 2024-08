Pedra de Stonehenge veio de lugar distante; spoiler: fica na Terra

A origem da Pedra do Altar, no entanto, permaneceu enigmática. Trabalhos recentes levantaram dúvidas sobre a crença de longa data de que ela também veio do País de Gales.

Então, de onde vem a Pedra do Altar? E como ela foi transportada para o sul da Inglaterra? Para responder a essa pergunta, analisamos os grãos minerais que compõem a Pedra do Altar. Nossos resultados estão agora publicados na revista Nature - e parece que a Pedra do Altar veio de um lugar inesperadamente distante: a Escócia.

A Pedra do Altar, plana e parcialmente enterrada de Stonehenge, vista aqui sob duas pedras de sarsen Imagem: The Stones of Stonehenge, CC BY-NC-ND

O DNA das rochas

No amanhecer do verão no Hemisfério Norte, a Pedra do Altar é iluminada diretamente pela luz do Sol. Já no dia mais curto do ano, o Sol poente de inverno lança seus últimos raios sobre ela. Podemos imaginar uma cena semelhante em Stonehenge nos tempos antigos, quando os britânicos pré-históricos a usavam para dar as boas-vindas à promessa de dias mais longos de primavera e colheitas futuras.

Entretanto, além desse calendário celestial embutido, como ou por que o monumento foi construído permanece um mistério.