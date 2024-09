No meio de um safári e 'lagoas particulares': piscinas incríveis pelo mundo

Construído no século 18, o Taj Lake era um palácio que virou resort em uma ilha do lago Pichola. Seu prestígio, contudo, resiste ao tempo: ele virou até cenário das aventuras de James Bond no filme "007 contra Octopussy" (1983).

A autora destaca a elegância da arquitetura e a serenidade da piscina como os seus dois principais atrativos.

Zannier Hotels Omaanda, na Namíbia

Zannier Hotels Omaanda, na Namíbia Imagem: Divulgação

A cerca de uma hora da capital, Windhoek, esta piscina de borda infinita tem vista privilegiada para a savana e oferece um clima intimista, com a tranquilidade de se estar "no meio do nada", mas ao mesmo tempo no meio da natureza vibrante.

Beverly Hills Hotel, nos EUA