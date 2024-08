Universal terá o primeiro hotel dentro de um dos parques na Flórida em 2025

O próprio hotel — o 11º da Universal Orlando — também irá além das acomodações, com bar, piscina e opções gastronômicas. Assim como o Celestial Park, ele possuirá sua própria história como o palácio de Helios, deus grego do sol. Por isso, seu espaço será decorado com elementos celestiais como constelações que se combinarão ao design mediterrâneo.

Vista do Bar Helios para o Epic Universe Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Já o lobby do Universal Helios Grand Hotel terá uma passagem que se conectará ao novo parque, o que torna facilita a vida de quem se hospedará por lá, já que poderá fugir do tráfego da entrada aberta ao público do Epic Universe. Mesmo assim, hóspedes precisarão do seu ingresso para visitar o parque.

Um dos quartos para o público adulto Imagem: Divulgação/Universal Orlando Resort

Conheça o novo hotel

Quartos e suítes temáticos: Enquanto as acomodações para adultos seguirão a atmosfera luminosa e aconchegante dos jardins do Celestial Park, as infantis se inspirarão na saga "Como Treinar o Seu Dragão", com o espaço colorido remetendo à vila viking de Berk.