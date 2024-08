'Velozes & Furiosos' e mais: as montanhas-russas imperdíveis da Universal

A bordo do famoso Caterbus, os visitantes embarcam em um percurso de surpresas e encontros com os personagens de "Trolls".

5. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure

Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure (Universal Orlando Resort) Imagem: Divulgação/Universal

Onde fica? Universal Orlando Resort

Esta é, na verdade, uma "story-coaster", isto é, uma montanha-russa que conta uma história imersiva e completa. Com 1,5 km de trilhos, a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure do parque Islands of Adeventure leva os visitantes por uma jornada no universo de Harry Potter, na companhia do meio-gigante que é zelador de Hogwarts.

O elemento lúdico é forte e consegue encantar mesmo aqueles que não conhece cada detalhe da saga.