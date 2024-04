Aeroportos da Ásia têm melhor atendimento a viajante do mundo; veja quais

Os aeroportos da Ásia e da África dominam a lista de condecorações pelas melhores experiências para viajantes do mundo no ASQ Awards, prêmio estabelecido pela Airports Council International (também conhecida como ACI World ou Conselho Internacional de Aeroportos) que elege anualmente os melhores terminais globais em diversas categorias.

O Brasil ficou de fora da lista nas categorias regionais e globais. Mais de 400 aeroportos acreditados ao órgão em 109 países disputaram os títulos referentes ao atendimento durante o ano de 2023, divulgados no último mês. Para chegar ao resultado final, a associação avaliou, em parceria com a empresa de tecnologia de viagem Amadeus, quase 600 mil respostas de viajantes a pesquisas extensas coletadas pelo mundo no período.

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), é o único brasileiro acreditado ao programa de "experiência do consumidor" da associação, que auxilia os aeroportos a manterem altos padrões de atendimento aos viajantes.