Aeroporto de Doha é eleito o melhor do mundo; Brasil fica fora de destaques

O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar, foi escolhido o melhor do mundo em 2024 pelo World Airport Awards. O local, que já recebeu o prêmio outros anos, também foi destaque como melhor aeroporto para compras e o melhor do Oriente Médio.

O local abriga uma ampla oferta de serviços e atrativos que podem distrair os passageiros por muitas horas.