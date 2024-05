Este aeroporto nunca perdeu nenhuma bagagem: qual o segredo do sucesso?

Assim, há um controle rígido do número de bagagens desembarcadas, que é comparado ao número de malas embarcadas no aeroporto de origem. Ao menor sinal de incompatibilidade, os funcionários são instruídos a reexaminar a área de transporte de cargas.

Vista externa do Aeroporto Internacional de Kansai Imagem: Luis Castaneda Inc./Getty Images

Além de assegurar que as malas não são perdidas, este sistema ainda garante que elas não sejam danificadas, já que há menos descuidos no processo. Se uma mala fica molhada pela chuva, por exemplo, ela é seca e devolvida ao carrossel, explicou ainda Takanishi à revista Newsweek.

Salas de embarque Imagem: Jason Hosking/Getty Images

"Já que muitos clientes vêm a Kansai de todas as partes do mundo, nós temos como objetivo sermos mais cortezes e precisos nas nossas operações", ressaltou o porta-voz. E a precisão é levada a sério: uma das metas dos funcionários é levar as bagagens do porão de carga até a área de retirada para os passageiros em até 15 minutos do horário de pouso.