6 musicais que valem o ingresso em São Paulo: de 'Clara Nunes' a 'Elvis'

AO AR LIVRE

Seu Jorge no parque

Imagem: Fábio Nunes

O Festival Olímpico segue no Parque Villa-Lobos com telões exibindo os jogos, atividades esportivas, gastronomia de diversos países e shows. No sábado (3) tem Seu Jorge (18h) e, no domingo (4), Zélia Duncan com Liniker e Fernanda Abreu (11h) e Mart'nália (18h). Shows a partir de R$ 30.

Av. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações

Canta Quilombo

Imagem: Deko Freire

Velha Guarda Musical do Vai-Vai, Trupe Chá de Boldo, Aldo Bueno e mais artistas se apresentam no sábado (3), a partir das 13h30, ao ar livre e de graça no Bixiga. O evento organizado pelo coletivo Mobiliza Saracura Vai-Vai reforça a luta pela história e permanência negra no bairro.

R. Maria José, altura do n° 423, Bixiga. Mais ifnormações