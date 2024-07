Ser o lar da maior comunidade japonesa fora do Japão dá ao Brasil algumas vantagens. Especialmente para quem gosta de comer bem. Segundo a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, São Paulo conta com mais endereços de culinária nipônica do que churrascarias.

A inspiração da maioria dos estabelecimentos, no entanto, é norte-americana — inclua aqui lugares com sistema de rodízio e que servem sushis mais inventivos, com cream cheese ou empanados.

Ainda que em minoria, as cozinhas tradicionalmente orientais recebem cada vez mais a atenção dos paulistanos, turistas e críticos internacionais. Muitas vezes sob o comando de netos de imigrantes com interesse profundo em apresentar suas raízes, elas expressam a cultura para além da gastronomia.

O respeito começa na escolha dos ingredientes sazonais, sejam eles locais ou importados, passa pela simplicidade do preparo e chega ao ato de servir como forma de arte. Essa característica une as quatro campeãs do Prêmio Nossa na categoria Melhor Restaurante Japonês.

O Prêmio Nossa é a eleição dos melhores bares e restaurantes de São Paulo, eleitos por um júri de 40 pessoas composto por jornalistas e especialistas do setor, influenciadores com foco em gastronomia e celebridades que amam circular pela cidade. Oito categorias também tiveram votação popular. Toda semana, até agosto, revelamos vencedores dos prêmios antecipados: conheça os bares e restaurantes campeões aqui.