Foi nas palavras do dramaturgo Ariano Suassuna (1927-2014) que o chef Onildo Rocha encontrou a síntese de seu trabalho. Inspirado no chamado "Movimento Armorial", da década de 1970, o cozinheiro paraibano com alma de artista (ele chegou a tocar violino na Sinfônica Jovem da Paraíba) deseja elevar os produtos populares ao erudito.

Após a consagrada carreira de quase vinte anos em João Pessoa, Onildo trouxe a sua bossa para o terraço do Shopping Light, no centro de São Paulo.

No Notiê, inaugurado em 2021, o público prova no menu degustação de quatro, sete ou onze tempos o resultado das expedições que faz pelo Brasil ao lado de uma equipe formada por jornalista, antropólogo e historiador.

Trata-se de uma estrutura rara de se ver em restaurantes. Os pratos mudam por temporadas. Os Sertões foram representados por receitas como o cabrito com rapadura, cenoura e cuscuz. Já para homenagear a Amazônia, o açaí foi escolhido como protagonista.

No momento do fechamento desta reportagem, estava em cartaz o Mata Atlântica, que percorre o país e aparece em combinações como ostra com cambuci, porco com mel de cacau e baunilha com azeite. A partir de agosto, entra em cena a ancestralidade e magia da Chapada Diamantina, na Bahia.

Notiê

Terraço do Shopping Light

Rua Formosa, 157, centro - entrada exclusiva pelo subsolo

@notieporpriceless